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12 сентября, 13:00

Транспорт

"Новости дня": новые маршруты запустили из Северного Медведкова в Мытищи

"Новости дня": новые маршруты запустили из Северного Медведкова в Мытищи

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Новые маршруты в рамках проекта "Москва – область" запустили из района Северное Медведково в Мытищи. Автобусы под номерами 1169 и 1199 отправляются от станции метро "Медведково". Тариф зависит от расстояния.

Пассажиры могут воспользоваться безлимитным билетом "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 или 365 дней. Это позволяет сэкономить более 60% в год. Льготы для владельцев социальных карт сохраняются.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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