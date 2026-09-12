"Новости дня": новые маршруты запустили из Северного Медведкова в Мытищи

Новые маршруты в рамках проекта "Москва – область" запустили из района Северное Медведково в Мытищи. Автобусы под номерами 1169 и 1199 отправляются от станции метро "Медведково". Тариф зависит от расстояния.

Пассажиры могут воспользоваться безлимитным билетом "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 или 365 дней. Это позволяет сэкономить более 60% в год. Льготы для владельцев социальных карт сохраняются.

Подробнее – в программе "Новости дня".