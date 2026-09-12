"Новости дня": ремонт 3-ей Тверской-Ямской улицы завершили в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт 3-ей Тверской-Ямской улицы в Тверском районе. Изменения коснулись маршрутов для удобства пешеходов и автомобилистов. Появился комфортный доступ к жилым домам и станциям метро.

Асфальт обновили, установили новые фонари с энергосберегающими лампами. У переходов появились опоры с ярким освещением. Территорию озеленили, разбили новые газоны. Жители отметили удобство безбарьерной среды и озеленение.

Подробнее – в программе "Новости дня".