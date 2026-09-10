"Новости дня": Московское центральное кольцо отмечает юбилей

Московское центральное кольцо отмечает юбилей. 10 лет назад по железнодорожной магистрали поехали первые пассажиры.

К юбилею в столице проведут музыкальный флешмоб, организуют фотозоны и фотобудки, а на станциях будут раздавать памятные сувениры и брендированные стаканчики для напитков.

Московская железная дорога также открыла тематическую фотовыставку "МЦК – 10 лет". Экспозиция рассказывает об этапах строительства и реконструкции стальных путей, развитии поездов "Ласточка" и роли МЦК в транспортной системе Москвы.

Об этом – в программе "Новости дня".