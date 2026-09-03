"Новости дня": в Москве установят 3,5 тысячи декоративных конструкций ко Дню города

В честь 879-летия столицы в Москве установят 3,5 тысячи флагов и декоративных конструкций. Их разместят на мостах, ключевых магистралях, в парках, на площадях у вокзалов и на въездах в город.

Ключевыми элементами станут слово "Москва" и цифра "879". В парке "Зарядье", на Лубянской и Пушкинской площадях смонтируют конструкции "Факел" со встроенным медиафасадом, они будут транслировать поздравления.

На зданиях на Новом Арбате покажут специальные видеоролики, посвященные дню рождения столицы. Подробнее – в программе "Новости дня".