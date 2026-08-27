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27 августа, 16:45

Транспорт

"Новости дня": более 300 новых поездов получит столичное метро до конца года

"Новости дня": более 300 новых поездов получит столичное метро до конца года

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До конца года московское метро получит более 300 новых поездов. Новые составы имеют сквозной проход между вагонами, системы климат-контроля и освещения, разъемы для зарядки телефонов. В первую очередь новые поезда заменят старые составы на Замоскворецкой линии.

Первый заместитель начальника службы подвижного состава Московского метрополитена Антон Мокрушин сообщил, что поезд "Москва-2026" стал самым технологичным и комфортным. В производстве поездов задействованы десятки регионов России.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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