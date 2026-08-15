"Новости дня": фермер Евгений Наумов превратил хобби по выращиванию осетров в бизнес

Фермер Евгений Наумов уже 13 лет выращивает осетров на собственной экоферме. Сначала он хотел радовать деликатесом только близких, но со временем закупил промышленное оборудование и начал продавать рыбу на московских ярмарках.

Ферма представляет собой установки замкнутого водоснабжения, где рыба находится под постоянным контролем. Благодаря отсутствию зимовки осетры растут круглогодично при температуре 20 градусов. В зависимости от массы рыбу кормят от 12 раз в сутки, взрослых особей – 4–5 раз. Подробнее – в программе "Новости дня".

