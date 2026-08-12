"Новости дня": в Печатниках построят деловой квартал с офисами и кафе

В районе Печатники построят современный деловой квартал. На участке площадью более 3 гектаров вместо пустующих построек возведут новые корпуса. В них разместятся офисы, магазины, кафе и рестораны, а также спортивные объекты.

Реализация проекта на улице Трофимова, вблизи станции метро "Кожуховская", позволит создать 1,5 тысячи рабочих мест. Жителям Печатников не придется ездить в центр – работа будет в шаговой доступности. Подробнее – в программе "Новости дня".

