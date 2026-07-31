"Новости дня": в России усовершенствовали вакцины от гриппа

В России усовершенствовали вакцины от гриппа. По заявлению Роспотребнадзора, в составе обновили все три штамма. Теперь москвичей будут прививать от свиного, гонконгского и вируса гриппа B/Victoria. Поставки начнутся в начале сентября.

В Москве к началу эпидемиологического сезона в каждом округе столицы ежегодно открывают бесплатные мобильные пункты вакцинации. Сделать прививку можно также в районной поликлинике.

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