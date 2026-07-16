"Новости дня": дом актрисы Любови Полищук отремонтировали в Москве

В доме в Большом Казенном переулке, где жила актриса Любовь Полищук, провели капитальный ремонт. Специалисты обновили фасады, крышу, подвалы и подъезды, с особой тщательностью отремонтировали инженерные системы здания и смонтировали новые лифты.

Дом признан культурной ценностью как доходный дом начала XX века, построенный в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Сергея Ерофеева. В рамках программы капитального ремонта в Москве модернизируют более 30 тысяч зданий.

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