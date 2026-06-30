"Новости дня": чипсы из лосося появились на рыбных рынках Москвы

На рыбных рынках "Москва – на волне" в Митине и Косино-Ухтомском появились новые продукты: щечки судака и чипсы из лосося. Последние предлагают со вкусами сметаны с луком, кимчи и песто.

Замороженные вяленые щечки судака достаточно разморозить при комнатной температуре перед подачей. На прилавках также можно найти воблу, горбушу, леща, щуку и другие позиции.

Рынки работают ежедневно с 10:00 до 22:00. Подробнее – в программе "Новости дня".