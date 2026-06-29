Эксперты обсудили развитие речных маршрутов в Москве

Круглый стол "Развитие речных перевозок в Москве: новый городской транспорт для комфортной и связанной столицы" прошел 29 июня на Московской судостроительной верфи. В мероприятии, организованном Московской городской думой, приняли участие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, депутаты Мосгордумы Александр Семенников и Сабина Цветкова, член Общественной палаты Российской Федерации, сторонник партии "Единая Россия" Александр Асафов, участник СВО, сержант ВС РФ, ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов СВО Александр Шелковой, а также представители транспортной и строительной отраслей, IT-специалисты, активные жители и общественники столицы.



Открыла заседание круглого стола председатель комиссии Московской городской думы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова. Депутат отметила масштабные планы столицы по созданию не имеющего аналогов в мире регулярного и прогулочного флота в акватории Москвы-реки.



"Москва последовательно развивает маршрутную сеть речных перевозок, создает уникальную инфраструктуру, делая речные перевозки удобными и комфортными для жителей и гостей столицы. Уже сегодня в городе работают 4 маршрута регулярного речного электротранспорта, востребованность которого превысила самые смелые ожидания. С запуском уникальной в России Московской верфи в столице ускоренными темпами создается не имеющий аналогов в мире по уровню комфорта и оснащения современный флот", – рассказала она.

Речной транспорт – часть городской среды

Эксперты обсудили достижения Москвы в развитии речных перевозок как полноценной части современной транспортной системы города и то, как ее совершенствование влияет на качество жизни горожан. Сегодня акватория Москвы-реки – неотъемлемый элемент единой транспортной системы столицы, считает Асафов. По его словам, водный транспорт встроен в привычные городские сценарии передвижения: поездка по реке становится продолжением маршрута на метро, МЦК, МЦД или наземном транспорте. Такой подход повышает связность районов, делает поездки комфортнее и помогает по-новому использовать потенциал Москвы-реки.



"Навигация по Москве-реке сегодня работает как устойчивая часть городской транспортной и общественной системы, добавляя к привычным маршрутам более комфортный и разнообразный формат передвижения. Эффективность речных перевозок подтверждается конкретными результатами: по данным правительства Москвы, новые маршруты позволяют москвичам сокращать время в пути в среднем на 30–40 минут ежедневно, а общее число поездок с момента запуска уже превысило 3,5 миллиона. Для меня в развитии речного транспорта важнейшим является то, что он круглогодично экономит время горожан, а также что вдоль набережных формируется благоустроенная среда, а сопровождающие его цифровые сервисы понятны для москвичей любого возраста", – рассказал Асафов.



Развитие регулярного речного сообщения сегодня идет совместно с модернизацией прибрежных территорий. При этом, подчеркнул эксперт, во время благоустройства особое внимание уделяется созданию подходов к воде и пристаням. В качестве примера член Общественной палаты привел реконструированный в прошлом году причал "Лужники" – Центральный". Пристань совмещает в себе функционал как транспортного объекта, так и зоны отдыха у реки и органично интегрирована в главный спортивный парк России с помощью пешеходных маршрутов.

Технологии на страже безопасности

Отдельно участники круглого стола отметили высокий уровень безопасности современного речного транспорта. Как отметил Шелковой, вопросы надежности и бесперебойности работы оборудования должны постоянно оставаться в фокусе внимания специалистов транспортной отрасли.



"Основной принцип речного электротранспорта – это безопасность. Для меня как инженера по образованию важно, что каждый рейс обеспечивает надежная цифровая инфраструктура: от навигационных датчиков и систем позиционирования до программного обеспечения, которое в режиме реального времени просчитывает маршруты. Системы управления, навигации и безопасности судов работают без сбоев. По данным столичного Дептранса, внедрена автоматизированная информационная система "Москва.Река", благодаря которой ведется централизованное управление движением, распределение причалов и мониторинг нарушений, более чем 500 камер Речного ситуационного центра ЦОДД круглосуточно следят за безопасностью судоходства", – рассказал Шелковой.



Технологичность речного транспорта, добавил он, делает особенно важным обучение специалистов. Шелковой рассказал о проекте "Кадровый суверенитет" по развитию системы подготовки инженерных кадров для оборонно-промышленного комплекса и высокотехнологичных производств, в число которых также входят транспортная инженерия и судостроение. Он отметил необходимость дальнейшего совершенствования непрерывной образовательной траектории между школами, средними и высшими учебными заведениями, а также технопарками и предприятиями. По его словам, это позволяет системе столичного образования готовить специалистов под конкретные нужды отрасли – навигацию, судовое электротехническое оборудование, сервис и ремонт. Такая связка учебы и производства поддерживает высокий стандарт обслуживания флота и создает резерв квалифицированных кадров для всех направлений транспортной инфраструктуры, резюмировал Шелковой.



Регулярный речной транспорт Москвы

Как сообщалось ранее, совершенствование системы речного транспорта остается одним из ключевых направлений в стратегии развития столицы. В 2023 году пассажирская навигация на Москве-реке стала круглогодичной, сегодня ее бесперебойную работу обеспечивают 24 плавучих причала, электрофлот составляет 31 судно. К 2030 году число маршрутов регулярного речного транспорта планируют увеличить до 7, ожидается, что 24 тысячи человек будут пользоваться рекой как транспортной магистралью. При этом более чем для 150 тысяч москвичей, живущих вдоль набережных, снизится уровень шума и улучшится экология за счет перехода всего московского флота на электросуда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.