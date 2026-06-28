28 июня, 13:00Общество
"Новости дня": москвичи смогут заработать на борьбе с инвазивными растениями
У москвичей появилась возможность заработать на борьбе с инвазивными растениями. Речь идет о рейнутрии японской или богемской, которая активно захватывает территории и вытесняет местные виды.
Жителям города предлагают найти вредные растения в пределах Центрального округа, определить их координаты, сделать минимум две фотографии в приложении и заполнить отчетную форму. За верное выполнение условий начислят 150 баллов программы "Миллион призов".
Подробнее – в программе "Новости дня".