"Новости дня": москвичи смогут заработать на борьбе с инвазивными растениями

У москвичей появилась возможность заработать на борьбе с инвазивными растениями. Речь идет о рейнутрии японской или богемской, которая активно захватывает территории и вытесняет местные виды.

Жителям города предлагают найти вредные растения в пределах Центрального округа, определить их координаты, сделать минимум две фотографии в приложении и заполнить отчетную форму. За верное выполнение условий начислят 150 баллов программы "Миллион призов".

Подробнее – в программе "Новости дня".