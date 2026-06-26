"Новости дня": экспресс-маршруты запустят до онкологического центра в "Сколково"

Экспресс-маршруты ША1, ША2 и ША3 запустят в Москве 27 июня. Автобусы будут следовать до нового онкологического центра в "Сколково" от станций метро "Войковская" и "Строгино", а также из поселка Истра в Красногорске.

Также изменятся некоторые маршруты в Чертанове. Для автобусов 980 и ЭС941 появятся новые остановки на Дорожной улице. Изменения вводят для повышения комфорта пассажиров и сокращения времени в пути.

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