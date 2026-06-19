"Новости дня": скидки на черноморского калкана появились на рыбных рынках Москвы

Рыбные рынки "Москва – на волне" предлагают скидку 10% на черноморского калкана в честь Дня моряка до конца выходных. Калкан ценят за нежное белое мясо, богатое рыбьим жиром. Он не разваливается при готовке и сохраняет сочность.

На рынках пройдут дегустации, калкана можно приобрести в торговых залах или с доставкой на дом. Современные лаборатории проверяют каждую рыбу, которую везут в Москву со всей страны. Рынки работают в районах Митино и Косино-Ухтомском.

Подробнее – в программе "Новости дня".