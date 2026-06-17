"Новости дня": сеты морепродуктов на шпажках появились на рыбных рынках Москвы

На рыбных рынках "Москва – на волне" можно приобрести сеты морепродуктов на шпажках. Наборы позволяют попробовать сразу несколько вкусов и будут на 20% выгоднее, чем покупка каждого продукта по отдельности.

На выбор предлагаются креветочный сет, черноморский с мясом рапана и барабули, сет с кусочками форели и тунца, а также "летняя тарелка" с восемью разными морепродуктами. Все ингредиенты подготовлены, замаринованы и собраны порционно.

Подробнее – в программе "Новости дня".