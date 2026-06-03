Москвичи стали чаще встречать черепах в столичных парках

Москвичи все чаще встречают черепах в столичных парках. Рептилии греются на солнце у воды и даже забираются в дачные теплицы. За этой картиной скрывается человеческая безответственность: бывшие хозяева отпускают питомцев на волю, но ставят под угрозу их жизни и столичную экосистему.

Большинство рептилий не могут приспособиться к дикой среде и переживают только летний период. Те, кто выживает, вступают в конкуренцию с местными обитателями, например с болотными черепахами, которые стали в Москве охраняемым видом. Красноухие черепахи могут разорять кладки яиц болотных черепах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.