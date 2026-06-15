"Новости дня": первые грунтовые огурцы завезли на московские ярмарки

Фермеры завезли на московские ярмарки первые грунтовые огурцы. Овощ в столицу привозят из Липецкой, Тамбовской, Тульской, Нижегородской областей, Краснодарского края, а также из Луховицкого района Московской области.

Луховицкие огурцы являются знаком качества и вкуса, в том месте почва и климат идеально подходят для выращивания этого овоща.

При выборе огурца фермеры советуют выбирать упругий плод без вмятин, пятен и желтизны. Поверхность должна быть гладкой и блестящей. Подробнее – в программе "Новости дня".