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08 июня, 06:20

Город

"Новости дня": программа быстрой диагностики здоровья стартует в Москве в ближайший месяц

"Новости дня": программа быстрой диагностики здоровья стартует в Москве в ближайший месяц

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В Москве в ближайший месяц стартует новая программа быстрой диагностики здоровья. В рамках стратегии долголетия экспресс-обследования проведут бесплатно. Медики будут использовать цифровые технологии и современное оборудование, которым оснащены все городские поликлиники.

Пациенты смогут сдать комплекс анализов для выявления скрытых рисков болезней и оперативно получить персональные рекомендации терапевтов. Сегодня продолжительность жизни в столице на 7 лет превышает средние показатели по стране. Главной причиной является осознанное отношение москвичей к своему организму и смена привычек в пользу здорового образа жизни.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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