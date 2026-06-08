"Новости дня": программа быстрой диагностики здоровья стартует в Москве в ближайший месяц

В Москве в ближайший месяц стартует новая программа быстрой диагностики здоровья. В рамках стратегии долголетия экспресс-обследования проведут бесплатно. Медики будут использовать цифровые технологии и современное оборудование, которым оснащены все городские поликлиники.

Пациенты смогут сдать комплекс анализов для выявления скрытых рисков болезней и оперативно получить персональные рекомендации терапевтов. Сегодня продолжительность жизни в столице на 7 лет превышает средние показатели по стране. Главной причиной является осознанное отношение москвичей к своему организму и смена привычек в пользу здорового образа жизни.

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