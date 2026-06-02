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02 июня, 06:05

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"Новости дня": на московских ярмарках начался сезон молодого горошка

"Новости дня": на московских ярмарках начался сезон молодого горошка

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На московских ярмарках начался сезон молодого горошка. Он длится всего несколько недель. В это время бобы внутри стручков остаются особенно сладкими, мягкими и сочными.

Горошек везут в Москву из южных регионов – Краснодарского края, Ростовской области, Дагестана и Крыма. При выборе продавцы рекомендуют обращать внимание на цвет и плотность стручков. Хороший горошек ярко-зеленый, упругий и слегка похрустывает при сгибе. Если стручки становятся мягкими или желтоватыми, то они уже перезрели.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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