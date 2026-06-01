Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 16:15

Город

Почти 1,5 тысячи компаний присоединились к проекту "Лето в Москве"

Почти 1,5 тысячи компаний присоединились к проекту "Лето в Москве"

Собянин: более 1,4 тыс компаний примут участие в новом сезоне "Лета в Москве"

Технофестиваль Startup Village 2026 прошел в инновационном центре "Сколково"

Советник ректора НИУ ВШЭ Леонов рассказал, как технологии помогают предпринимателям Москвы

В России число предпринимателей младше 25 лет выросло на 16%

"Деньги 24. Финансовая грамотность": кредитные каникулы для бизнеса

В Москве сократилось количество круглосуточных магазинов

"Интервью": Мария Богомолова – о поддержке предпринимателей

"Деньги 24": рост числа кафе и ресторанов замедлился в России

Президент РСПП Шохин станет новым бизнес-омбудсменом в России

К новому сезону проекта "Лето в Москве" присоединились почти 1,5 тысячи столичных компаний. Одной из совместных инициатив стало открытие летнего кинотеатра на Северном речном вокзале. Для посещения достаточно пройти регистрацию.

На площадках проекта для москвичей подготовили различные мероприятия. На площади Революции проходят турниры по ретрогеймингу, а также работает антикварная выставка. Посетители могут познакомиться с предметами прошлого и узнать о возможностях их использования в современном интерьере.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
бизнесгородвидеоРоман КарловНаталия ШкодаРумина Кенжалиева

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика