Почти 1,5 тысячи компаний присоединились к проекту "Лето в Москве"

К новому сезону проекта "Лето в Москве" присоединились почти 1,5 тысячи столичных компаний. Одной из совместных инициатив стало открытие летнего кинотеатра на Северном речном вокзале. Для посещения достаточно пройти регистрацию.

На площадках проекта для москвичей подготовили различные мероприятия. На площади Революции проходят турниры по ретрогеймингу, а также работает антикварная выставка. Посетители могут познакомиться с предметами прошлого и узнать о возможностях их использования в современном интерьере.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.