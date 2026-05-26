"Деньги 24": рост числа кафе и ресторанов замедлился в России

Рост числа кафе и ресторанов в России замедлился на фоне снижения спроса и изменений в налоговом законодательстве. Участники рынка общепита предупреждают, что отрасль может перейти в стадию стагнации.

В 2025 году в России работали 221 тысяча заведений общепита. Это на 4,4% больше, чем годом ранее. Оборот рынка достиг 6,2 триллиона рублей, увеличившись на 2,6% за год. При этом цены в меню выросли на 15,3%.

В начале 2026 года средний чек в московском общепите вырос на 7% и составил 2 162 рубля. Одновременно количество покупок снизилось на 6%, что эксперты связывают с сокращением потребительского спроса.

