Депутат Ирина Белых провела открытый урок для будущих педагогов в День защиты детей

1 июня, в День защиты детей, в Московском педагогическом колледже стартовал уникальный практико-ориентированный курс под рабочим названием "Методические штучки". Автором программы выступила председатель Комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых. Она лично встретилась с выпускниками направления "Коррекционная педагогика в начальном образовании", провела для них открытый урок и представила авторскую методику работы с младшими школьниками, разработанную на основе собственного двадцатилетнего опыта преподавания и глубокого понимания психологии младших школьников.

"Учитель начальных классов – это основа основ! Тяжелейший труд! Благодатный возраст детей: учатся, играя, верят, любят – этому надо соответствовать! Нельзя обмануть доверие! Ничего не исправить потом… нет слова потом в профессии учителя. Начиная новый проект, очень хочется быть полезной замечательным девушкам и юношам, которые выбрали этот тернистый путь…», – отметила председатель Комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых.

Уникальность программы в сочетании академической теории и реальной работы с детьми. Упор сделан на практические инструменты: готовые приемы ведения урока, алгоритмы преодоления повседневных трудностей в классе и методы формирования профессиональной уверенности у начинающих учителей.

По завершении обучения каждый студент сформирует личное методическое портфолио, получит опыт проведения пробных занятий с детальным разбором типичных ошибок, а также доступ к прямым консультациям с автором программы.

"Открытый урок, который сегодня прошел в нашем колледже, получился по‑настоящему вдохновляющим и запоминающимся. Студенты узнали, как эффективно решать образовательные задачи, поддерживать дисциплину в классе и выстраивать диалог с родителями. Урок наглядно показал: только педагог с многолетним опытом может передать то, что не найти в учебниках, – реальные нюансы профессии. Важно, что новый курс не только открывает студентам доступ к уникальным профессиональным приемам, но и дает четкое понимание над чем нужно еще поработать. Сегодня ребята узнали, какие навыки важно развивать, чтобы уверенно чувствовать себя в первые годы преподавания. Это действительно важный шаг на пути их педагогического становления!" – рассказала директор Московского педагогического колледжа Ирина Курачева.

В рамках визита глава профильного комитета Госдумы также осмотрела Центр практической подготовки колледжа. Это современное пространство включает инновационные лаборатории, максимально приближенные к условиям реальной школы: кабинеты начальных классов, демонстрационную дошкольную группу, зоны для проектной деятельности и робототехники, а также лаборатории диагностики и коррекции детского развития. Здесь студенты специальностей "Дошкольное образование", "Преподавание в начальных классах" и "Коррекционная педагогика" отрабатывают навыки под руководством действующих практиков и экспертов профессионального сообщества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.