"Новости дня": психологов начнут готовить в московских предпрофессиональных классах

Психологов начнут готовить в московских предпрофессиональных классах. Партнерами проекта уже стали 13 ведущих вузов города.

Чтобы попасть в класс, нужно сдать ОГЭ по биологии на хорошо или отлично, а средний балл по всем экзаменам должен быть не ниже 4.

Ребята будут изучать биологию на углубленном уровне, осваивать спецкурсы по социальной психологии, физиологии и даже основам современных нейронаук.

