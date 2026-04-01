01 апреля, 01:30Город
"Новости дня": психологов начнут готовить в московских предпрофессиональных классах
Психологов начнут готовить в московских предпрофессиональных классах. Партнерами проекта уже стали 13 ведущих вузов города.
Чтобы попасть в класс, нужно сдать ОГЭ по биологии на хорошо или отлично, а средний балл по всем экзаменам должен быть не ниже 4.
Ребята будут изучать биологию на углубленном уровне, осваивать спецкурсы по социальной психологии, физиологии и даже основам современных нейронаук.
