14 марта, 13:00Транспорт
"Новости дня": Росавиация ограничила срок действия сертификата авиакомпании Azur Air
Росавиация ограничила срок действия сертификата авиакомпании Azur Air. Такое решение вынесли после внеплановой проверки перевозчика.
Дело в том, что пассажиры часто жаловались на задержки и отмены рейсов этой авиакомпании. Причина оказалась в технических неисправностях самолетов.
Перевозчику было предоставлено время до 8 июня для устранения всех неполадок. В противном случае компания столкнется с немедленными санкциями.
Подробнее – в программе "Новости дня".