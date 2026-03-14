"Новости дня": Росавиация ограничила срок действия сертификата авиакомпании Azur Air

Росавиация ограничила срок действия сертификата авиакомпании Azur Air. Такое решение вынесли после внеплановой проверки перевозчика.

Дело в том, что пассажиры часто жаловались на задержки и отмены рейсов этой авиакомпании. Причина оказалась в технических неисправностях самолетов.

Перевозчику было предоставлено время до 8 июня для устранения всех неполадок. В противном случае компания столкнется с немедленными санкциями.

