"Новости дня": москвичи могут получить перерасчет платы за недостаточно горячую воду

Москвичи имеют право на перерасчет платы за недостаточно горячую воду из крана. По санитарным нормам ее температура должна быть не ниже 65–70 градусов.

Если температура воды выше 40 градусов, но ниже установленной нормы, плата за нее снижается на 1% за каждые 3 градуса отклонения. Если же температура ниже 40 градусов, вода оплачивается по тарифу холодной.

Подробнее – в программе "Новости дня".