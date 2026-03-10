Форма поиска по сайту

10 марта, 08:10

"Новости дня": москвичи могут получить перерасчет платы за недостаточно горячую воду

Специалисты предупредили москвичей об опасности передозировки витаминами

Хоровые вечеринки стали популярными в Москве

Столичные пенсионеры научатся вести видеоблог в проекте "Московское долголетие"

В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на 2 часа по пятницам

"Утро": плюс 2 градуса ожидается в столице 10 марта

Росстандарт начал разрабатывать новые требования к окнам в жилых домах

Новости регионов: пять человек погибли в ДТП в Башкирии

Воздух в Москве может прогреться до 11 градусов тепла

В Москве метеорологическая весна начнется с 10 марта

Москвичи имеют право на перерасчет платы за недостаточно горячую воду из крана. По санитарным нормам ее температура должна быть не ниже 65–70 градусов.

Если температура воды выше 40 градусов, но ниже установленной нормы, плата за нее снижается на 1% за каждые 3 градуса отклонения. Если же температура ниже 40 градусов, вода оплачивается по тарифу холодной.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
обществоЖКХвидео

