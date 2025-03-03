В Москве набирают популярность утренние кофейные рейвы

В столице набирает популярность новый тренд – утренние рейвы в кофейнях с ди-джеями. Такие вечеринки проходят без алкоголя, так как у большинства заведений нет лицензии на его продажу. Главный атрибут – кофе и танцы под музыку.

Формат подходит для жаворонков, любителей здорового образа жизни и тех, кто предпочитает не засиживаться допоздна. Некоторые кофейни даже разрабатывают специальное меню для таких мероприятий.

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