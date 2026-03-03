Форма поиска по сайту

03 марта, 08:55

Город

"Новости дня": в Филимонковском районе Москвы станет больше детсадов рядом с жилыми домами

"Новости дня": пассажиры метро Москвы могут экономить до 45 минут благодаря БКЛ

Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной

Синоптики предупредили о похолодании в Москве 3 марта

Небольшое похолодание ожидается в Москве 3 марта

"Московский патруль": в столице прошел Кубок по практической стрельбе среди полицейских

"Московский патруль": бывший российский сенатор Умар Джабраилов покончил с собой

"Московский патруль": мужчина украл 36 млн руб из авто бизнесмена на юго-востоке Москвы

"Московский патруль": силовики ликвидировали сеть подпольных call-центров в Москве

"Новости дня": традиционная лыжная гонка "Тушинские огни" стартовала в СЗАО

В Филимонковском районе Москвы станет больше детских садов рядом с жилыми домами. На данный момент строятся сразу четыре учреждения, которые смогут принять более 1 тысячи малышей.

Два детсада возводят на улице Харлампиева, а еще два появятся на улице Лаптева. В каждом из них обустроят кабинеты для развивающих занятий, музыкальные и физкультурные залы, а также медпункты, кухню и столовую. Прилегающую территорию благоустроят, там появятся игровые и спортивные площадки.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
