"Новости дня": в Филимонковском районе Москвы станет больше детсадов рядом с жилыми домами

В Филимонковском районе Москвы станет больше детских садов рядом с жилыми домами. На данный момент строятся сразу четыре учреждения, которые смогут принять более 1 тысячи малышей.

Два детсада возводят на улице Харлампиева, а еще два появятся на улице Лаптева. В каждом из них обустроят кабинеты для развивающих занятий, музыкальные и физкультурные залы, а также медпункты, кухню и столовую. Прилегающую территорию благоустроят, там появятся игровые и спортивные площадки.

Подробнее – в программе "Новости дня".