28 февраля, 08:30

Город

"Новости дня": московские ярмарки обновили ассортимент к Великому посту

Жителям столицы предложили прислать видео в чат-бот "Утро в Москве"

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 28 февраля

"Новости дня": массовое цветение растений ожидается в столице не раньше марта

Продажи резиновой обуви в Москве выросли на 60% из-за ожидаемых паводков

Синоптики спрогнозировали половодье в 2 тысячи олимпийских бассейнов в Москве

Масштабная реконструкция началась в Екатерининском парке

Два человека пострадали при взрыве на юго-западе Москвы

"Сити": Старый Арбат

График движения поездов на МЦД-4 изменится с 1 по 11 марта

Московские ярмарки обновили ассортимент в Великому посту. До 11 апреля на прилавках можно найти чечевичные котлеты, маринованный бутень и пряный сельдерей.

Свои товары в Москву привезли фермеры из 40 регионов России. Эксперты уверяют, что поставщики гарантируют качество и свежесть товаров, а специалисты ветеринарной службы перед отправкой на прилавок тщательно проверяют продукцию.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

