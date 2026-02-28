"Новости дня": московские ярмарки обновили ассортимент к Великому посту

Московские ярмарки обновили ассортимент в Великому посту. До 11 апреля на прилавках можно найти чечевичные котлеты, маринованный бутень и пряный сельдерей.

Свои товары в Москву привезли фермеры из 40 регионов России. Эксперты уверяют, что поставщики гарантируют качество и свежесть товаров, а специалисты ветеринарной службы перед отправкой на прилавок тщательно проверяют продукцию.

Подробнее – в программе "Новости дня".