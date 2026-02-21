"Новости дня": Собянин и Мантуров открыли производство новой модели "Москвича"

Сергей Собянин и первый заместитель председателя правительства РФ, первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров дали старт выпуску новой линейки электромобилей UMO-5 под брендом автозавода "Москвич". Первые 100 электромобилей направят в столичные таксопарки в преддверии вступления в силу закона о локализации такси.

С 21 по 23 февраля многие социальные учреждения столицы перейдут на особый режим работы. Взрослые и детские поликлиники скорректируют часы приема, при этом в выходные дни будут дежурить специалисты и работать травмпункты.

В Басманном районе завершилось восстановление восьмиэтажного дома. Его почти 100 лет назад построил архитектор Георгий Олтаржевский. Специалисты привели в порядок подвалы, где ранее скапливалась вода и стояли ржавые трубы, и бережно отреставрировали фасад.

