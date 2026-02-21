График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля, 02:30

Мэр Москвы

"Новости дня": Собянин и Мантуров открыли производство новой модели "Москвича"

"Новости дня": Собянин и Мантуров открыли производство новой модели "Москвича"

Собянин: запущено производство электромобилей UMO на заводе "Москвич"

Собянин и Мантуров запустили производство новой модели UMO на заводе "Москвич"

Собянин: 47 тыс старшеклассников обучаются в предпрофессиональных классах

Собянин: возможности московской службы трансплантологии расширяются

Сергей Собянин открыл новое здание отдела полиции по району Лосиноостровский

Собянин поздравил московских полицейских в преддверии Дня защитника Отечества

Собянин: открыто новое здание отдела полиции по району Лосиноостровский

Собянин рассказал о расширении возможностей трансплантологии в Москве

Собянин поблагодарил городские службы за работу по уборке аномальных снегопадов

Сергей Собянин и первый заместитель председателя правительства РФ, первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров дали старт выпуску новой линейки электромобилей UMO-5 под брендом автозавода "Москвич". Первые 100 электромобилей направят в столичные таксопарки в преддверии вступления в силу закона о локализации такси.

С 21 по 23 февраля многие социальные учреждения столицы перейдут на особый режим работы. Взрослые и детские поликлиники скорректируют часы приема, при этом в выходные дни будут дежурить специалисты и работать травмпункты.

В Басманном районе завершилось восстановление восьмиэтажного дома. Его почти 100 лет назад построил архитектор Георгий Олтаржевский. Специалисты привели в порядок подвалы, где ранее скапливалась вода и стояли ржавые трубы, и бережно отреставрировали фасад.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
мэр Москвытранспортгородобществовидео

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика