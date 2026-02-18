"Новости дня": в России могут ужесточить наказание за бани и хостелы в многоэтажках

Наказание за хостелы и бани в многоэтажках хотят ужесточить. Сейчас за размещение бизнеса в жилых домах с владельцев могут взыскать всего несколько тысяч рублей. По мнению депутатов Госдумы, это не позволяет остановить нарушителей. Жильцам приходится годами доказывать правоту в суде.

Авторы инициативы также предлагают запретить размещать в жилых домах склады для онлайн-заказов и проводить квесты. Собственникам, которые обнаружили подобное нарушение, рекомендуют обращаться в управляющую компанию или полицию.

Подробнее – в программе "Новости дня".