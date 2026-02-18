Форма поиска по сайту

18 февраля, 12:00

Политика

"Новости дня": в России могут ужесточить наказание за бани и хостелы в многоэтажках

"Новости дня": в России могут ужесточить наказание за бани и хостелы в многоэтажках

Подразделение группировки российских войск "Север" продвинулось в зоне СВО

Трехсторонние переговоры России, США и Украины возобновились в Женеве

"Деньги 24": Совфед одобрил закон об информировании россиян о рисках азартных игр

"Деньги 24": букмекеров обяжут предупреждать граждан о рисках азартных игр

С 1 марта владельцы участков в РФ должны будут сами бороться с борщевиком

Первый раунд переговоров в Женеве продолжался более 6 часов

В Женеве завершился первый день переговоров между Россией, США и Украиной

Песков заявил, что не стоит ждать новостей о переговорах в Женеве 17 февраля

Российская делегация прибыла в отель InterContinental в Женеве на переговоры по Украине

Наказание за хостелы и бани в многоэтажках хотят ужесточить. Сейчас за размещение бизнеса в жилых домах с владельцев могут взыскать всего несколько тысяч рублей. По мнению депутатов Госдумы, это не позволяет остановить нарушителей. Жильцам приходится годами доказывать правоту в суде.

Авторы инициативы также предлагают запретить размещать в жилых домах склады для онлайн-заказов и проводить квесты. Собственникам, которые обнаружили подобное нарушение, рекомендуют обращаться в управляющую компанию или полицию.

Подробнее – в программе "Новости дня".

