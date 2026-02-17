Форма поиска по сайту

17 февраля, 08:10

"Новости дня": размер платы за ЖКУ предложили заморозить на два года

"Новости дня": размер платы за ЖКУ предложили заморозить на два года

В Госдуме предложили начислять налоговые вычеты автоматически

Захарова поздравила жителей Китая с праздником весны на китайском языке

Владимир Путин включил Сергея Собянина в состав Военно-промышленной комиссии России

Вопрос территорий обсудят на трехсторонней встрече России, США и Украины в Женеве

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Степановка

Швейцария готова обеспечить безопасность пролета делегации России в Женеву

Образ Трампа в роли лидера сборной США по хоккею появился в соцсетях

Законопроект о запрете рекламы магов и астрологов в России отправили на доработку

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 февраля

Размер платы за жилищно-коммунальные услуги хотят заморозить на два года. Ввести мораторий предложили в Госдуме. Согласно Жилищному кодексу, тарифы за коммуналку не должны превышать максимальные индексы, однако эти значения сильно различаются в зависимости от региона.

Авторы проекта считают, что новая мера позволит поддержать семьи с невысокими доходами, представителей старшего возраста и социально уязвимых категорий. Люди смогут планировать свои расходы на несколько лет вперед, не опасаясь изменений. Если закон примут, мораторий на повышение ЖКУ будет действовать до 1 марта 2028 года.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
политикаобществоЖКХвидео

