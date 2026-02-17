"Новости дня": размер платы за ЖКУ предложили заморозить на два года

Размер платы за жилищно-коммунальные услуги хотят заморозить на два года. Ввести мораторий предложили в Госдуме. Согласно Жилищному кодексу, тарифы за коммуналку не должны превышать максимальные индексы, однако эти значения сильно различаются в зависимости от региона.

Авторы проекта считают, что новая мера позволит поддержать семьи с невысокими доходами, представителей старшего возраста и социально уязвимых категорий. Люди смогут планировать свои расходы на несколько лет вперед, не опасаясь изменений. Если закон примут, мораторий на повышение ЖКУ будет действовать до 1 марта 2028 года.

