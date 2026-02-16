Форма поиска по сайту

16 февраля, 16:50

Город

"Новости дня": 30 площадок оформили в народном стиле к фестивалю "Масленица" в Москве

"Новости дня": 30 площадок оформили в народном стиле к фестивалю "Масленица" в Москве

30 площадок оформили в народном стиле к фестивалю "Масленица" в Москве. Праздник проходит в рамках проекта "Зима в Москве". На площади Революции гостям предлагают блины с различными начинками: мясом, рыбой, икрой, шашлыком и вареньем из перца чили.

Для посетителей подготовили мастер-классы по декоративной росписи, вышивке, выжиганию по дереву и созданию игрушек. На кулинарных уроках научат печь блины. В программе также спортивные квесты, гонки на автосимуляторах, бесплатные катки и ледовые шоу. Фестиваль продлится до 22 февраля.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Сюжет: Зима в Москве
Программа: Новости дня
городфестиваливидео

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

