"Новости дня": 30 площадок оформили в народном стиле к фестивалю "Масленица" в Москве

30 площадок оформили в народном стиле к фестивалю "Масленица" в Москве. Праздник проходит в рамках проекта "Зима в Москве". На площади Революции гостям предлагают блины с различными начинками: мясом, рыбой, икрой, шашлыком и вареньем из перца чили.

Для посетителей подготовили мастер-классы по декоративной росписи, вышивке, выжиганию по дереву и созданию игрушек. На кулинарных уроках научат печь блины. В программе также спортивные квесты, гонки на автосимуляторах, бесплатные катки и ледовые шоу. Фестиваль продлится до 22 февраля.

Подробнее – в программе "Новости дня".