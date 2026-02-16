Пять рейсов в московских аэропортах задержали более чем на 2 часа из-за непогоды, сообщила Росавиация. Отмен нет, но нужно дополнительное время, чтобы обработать самолеты составами против образования льда.

Метель в столице только усиливается. Вместе с ней в город пришли почти штормовой ветер и понижение температуры. На дорогах образовалась гололедица.

