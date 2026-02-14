Форма поиска по сайту

14 февраля, 08:55

Город

"Новости дня": пять новых навесов строят возле станции метро "Славянский бульвар"

"Новости дня": пять новых навесов строят возле станции метро "Славянский бульвар"

"Новости дня": Центробанк утвердил процедуру возврата подозрительного перевода

Водителей в Москве призвали к осторожности из-за тумана и мокрого снега

Восстановительные работы продолжаются в доме в центре Москвы после пожара

Тысячи тюльпанов расцветут в "Аптекарском огороде" ко Дню влюбленных

Фестиваль "Московская масленица" стартовал в Москве

"Московский патруль": жители многоэтажки на юге Москвы пожаловались на интим-салон

"Московский патруль": полицейские задержали юриста по подозрению в крупном мошенничестве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 февраля

Подросток погиб при сходе снега с многоэтажки на Щелковском шоссе Москвы

Возле станции метро "Славянский бульвар" строят пять новых навесов, при этом их устанавливают по принципу "сухие ноги". После того, как работы будут завершены, пассажирам одной из самых востребованных станций метрополитена гарантирована комфортная пересадка в любые погодные условия.

Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5%. Этого шага ожидали многие финансовые аналитики, это скажется на кредитах и ипотеке, поскольку они становятся доступнее. Однако вклады, в свою очередь, теряют выгоду, поскольку гражданам начисляют меньше процентов.

Количество проектов комплексного развития территорий в Москве до конца года планируется увеличить до 212. На месте пустырей и заброшенных мест будут построены новые дома, школы, спорткомплексы и офисные здания.

Подробнее – в программе "Новости дня".

