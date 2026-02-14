"Новости дня": пять новых навесов строят возле станции метро "Славянский бульвар"

Возле станции метро "Славянский бульвар" строят пять новых навесов, при этом их устанавливают по принципу "сухие ноги". После того, как работы будут завершены, пассажирам одной из самых востребованных станций метрополитена гарантирована комфортная пересадка в любые погодные условия.

Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5%. Этого шага ожидали многие финансовые аналитики, это скажется на кредитах и ипотеке, поскольку они становятся доступнее. Однако вклады, в свою очередь, теряют выгоду, поскольку гражданам начисляют меньше процентов.

Количество проектов комплексного развития территорий в Москве до конца года планируется увеличить до 212. На месте пустырей и заброшенных мест будут построены новые дома, школы, спорткомплексы и офисные здания.

Подробнее – в программе "Новости дня".

