13 февраля, 03:15

Транспорт

"Новости дня": в столичном метро появились роботы-пекари, которые готовят блины

"Новости дня": в столичном метро появились роботы-пекари, которые готовят блины

Новости Москвы: почти 140 безбилетников поймали у станции метро "Выхино"

Заторы могут возникнуть на дорогах Москвы из-за снегопада

В Росавиации сообщили, что все аэропорты столичного региона работают в штатном режиме

Некоторые речные причалы временно перестали работать на Москве-реке

"Новости дня": российские авиакомпании приостановили регулярные полеты на Кубу

Собянин рассказал о строительстве самого длинного подводного тоннеля метро

Столичные электросуда на двух маршрутах следуют с увеличенными интервалами

Издание Bild сообщило об отзыве 500 тысяч машин BMW из-за угрозы возгорания

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 12 февраля

В московском метро пассажиров встречают роботы-пекари. Они готовят блины с разными начинками: ветчиной, сыром, вареньем.

Электронный повар бережно упаковывает каждый заказ перед выдачей. Попробовать блины от робота можно на 9 станциях: "ЦСКА", "Кунцевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Нижегородская", "Электрозоводская", "Новогиреево", "Перово" и "Аэропорт Внуково".

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспортметрогородедавидео

