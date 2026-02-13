"Новости дня": в столичном метро появились роботы-пекари, которые готовят блины

В московском метро пассажиров встречают роботы-пекари. Они готовят блины с разными начинками: ветчиной, сыром, вареньем.

Электронный повар бережно упаковывает каждый заказ перед выдачей. Попробовать блины от робота можно на 9 станциях: "ЦСКА", "Кунцевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Нижегородская", "Электрозоводская", "Новогиреево", "Перово" и "Аэропорт Внуково".

Подробнее – в программе "Новости дня".