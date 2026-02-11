11 февраля, 00:40Общество
"Новости дня": владельцам льготных ипотек могут повысить ставку за сдачу в аренду
Владельцам семейных, IT и других льготных ипотек могут повысить ставку до стандартной в 22% за неофициальную сдачу в аренду.
Заемщик из Подмосковья без согласия банка сдавал квартиру, купленную под 6%. После конфликта арендатор сообщил о нарушении в налоговую службу и банк.
Финансовая организация расценила это как нарушение договора. Заемщику предложили либо полное погашение кредита за две недели, либо переход на стандартную ставку. В результате ежемесячный платеж вырос на 120 тысяч рублей.
Подробнее – в программе "Новости дня".