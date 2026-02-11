Форма поиска по сайту

11 февраля, 00:40

Общество

"Новости дня": владельцам льготных ипотек могут повысить ставку за сдачу в аренду

"Московский патруль": москвичам напомнили о штрафах за сжигание чучела Масленицы

"Миллион вопросов": адвокат рассказала, как законно избавиться от долгов

СК начал проверку в частном детском саду в Коммунарке, где ребенка силой укладывали спать

"Вопрос спорный": стоит ли нанимать сотрудников, которые часто меняют работу

Сотрудница частного детсада в Коммунарке уволена, где ребенка силой принуждали спать

"Деньги 24": москвичи стали чаще заказывать готовую еду

Частный детсад в Москве уволил воспитательницу, силой укладывавшую ребенка спать

Телеканал Москва 24 провел опрос о проблемах с загрузкой контента в Telegram

Воспитательницу, которая силой пыталась уложить спать ребенка, уволили в Москве

Владельцам семейных, IT и других льготных ипотек могут повысить ставку до стандартной в 22% за неофициальную сдачу в аренду.

Заемщик из Подмосковья без согласия банка сдавал квартиру, купленную под 6%. После конфликта арендатор сообщил о нарушении в налоговую службу и банк.

Финансовая организация расценила это как нарушение договора. Заемщику предложили либо полное погашение кредита за две недели, либо переход на стандартную ставку. В результате ежемесячный платеж вырос на 120 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Новости дня".

