"Новости дня": центры "Моя карьера" и "Моя работа" проведут бесплатные тренинги в феврале

Москвичей приглашают на бесплатные тренинги центров "Моя карьера" и "Моя работа". Участникам представится возможность получить новые знания, развить профессиональные навыки и повысить свою конкурентоспособность.

В частности, на занятиях расскажут, как правильно составлять сопроводительное письмо и портфолио, а также как устроиться на высокооплачиваемую работу. На экспертных вебинарах по предпринимательству можно будет узнать, как начать собственное дело.

Подробнее – в программе "Новости дня".