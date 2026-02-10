Форма поиска по сайту

10 февраля, 08:15

Общество

"Новости дня": центры "Моя карьера" и "Моя работа" проведут бесплатные тренинги в феврале

"Новости дня": центры "Моя карьера" и "Моя работа" проведут бесплатные тренинги в феврале

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 февраля

"Миллион вопросов": юрист рассказал, как быстро решать проблемы с ЖКХ без суда

"Вопрос спорный": за кем должно быть последнее слово в семье

В Госдуме заявили о необходимости введения возрастных ограничений для соцсетей

Температура воздуха в Москве может понизиться до минус 18 градусов в ночь на 10 февраля

В Москве стартовал набор волонтеров для подготовки ко Дню Победы

Зоолог объяснил влияние резкого потепления на медведей

Первая оттепель ожидается в Москве в конце недели

Москвичам рассказали о погоде на текущей рабочей неделе

Москвичей приглашают на бесплатные тренинги центров "Моя карьера" и "Моя работа". Участникам представится возможность получить новые знания, развить профессиональные навыки и повысить свою конкурентоспособность.

В частности, на занятиях расскажут, как правильно составлять сопроводительное письмо и портфолио, а также как устроиться на высокооплачиваемую работу. На экспертных вебинарах по предпринимательству можно будет узнать, как начать собственное дело.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
обществогородвидео

