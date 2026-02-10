"Новости дня": почти 16 тысяч подъездов жилых домов отремонтируют в Москве в 2026 году

Почти 16 тысяч подъездов жилых домов отремонтируют в Москве. Новые двери, почтовые ящики, покрашенные потолки, стены и перила со ступеньками будут радовать жителей уже в 2026 году.

Кроме того, при необходимости в холлах и тамбурах поставят новые окна и заменят светильники. Строители уберут всю проводку в специальные короба, утеплят общие помещения.

Информацию о начале работ разместят заранее. Она появится на специальных стендах и в местах общего пользования. Подробнее – в программе "Новости дня".