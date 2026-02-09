"Новости дня": темпы строительства жилья по программе реновации в Москве будут увеличены

Программа реновации жилья в Москве вышла на новый этап. Как доложил Сергей Собянин в беседе с Владимиром Путиным, в настоящее время переселены 250 тысяч человек, а объем построенного жилья превысил 2 миллиона квадратных метров. Фонд реновации стал лидером в стране по объемам строительства.

Теперь программа переходит от точечной застройки к освоению целых микрорайонов, многие из которых на 80% состоят из ветхих хрущевок. Для ускорения процесса введен в эксплуатацию уникальный завод крупноблочного строительства. Он производит блоки площадью 90 квадратных метров, что позволяет смонтировать дом за 100 дней.

Подробнее – в программе "Новости дня".