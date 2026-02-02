"Новости дня": Собянин открыл новые путепроводы на пересечении Южной рокады и МСД

Сергей Собянин открыл новые путепроводы и пешеходный переход на пересечении Южной рокады и МСД. Среднее время в пути сократилось с 50 до 35 минут.

Транспортный проект позволил снизить нагрузку на внутренней стороне МКАД. От Каширского до Варшавского шоссе – на 8%, а на участке Нахимовского проспекта от Севастопольского – на 12%.



Кроме того, в марте дорожная сеть станет для жителей еще удобнее. Будут открыты новый путепровод и два подземных перехода для пешеходов на Кантемировской улице.

Подробнее – в программе "Новости дня".