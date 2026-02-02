02 февраля, 08:10Общество
"Новости дня": в России председателей ТСЖ могут защитить от необоснованных обременений
Торгово-промышленная палата (ТПП) в России предложила защитить председателей ТСЖ от необоснованных обременений.
Сейчас председатели ТСЖ оказываются крайне уязвимыми перед финансовыми проблемами. При этом долги чаще всего копятся из-за отдельных собственников.
Так как в судах зачастую долги перекладываются на председателя, желающих занять пост становится все меньше. В результате страдают обычные жители, ведь дома остаются без должного управления.
Подробнее – в программе "Новости дня".