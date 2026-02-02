"Новости дня": в России председателей ТСЖ могут защитить от необоснованных обременений

Торгово-промышленная палата (ТПП) в России предложила защитить председателей ТСЖ от необоснованных обременений.

Сейчас председатели ТСЖ оказываются крайне уязвимыми перед финансовыми проблемами. При этом долги чаще всего копятся из-за отдельных собственников.

Так как в судах зачастую долги перекладываются на председателя, желающих занять пост становится все меньше. В результате страдают обычные жители, ведь дома остаются без должного управления.

