"Новости дня": в России предложили продлить часы работы детских садов

В России предложили продлить часы работы детских садов. На данный момент учреждения закрываются около 19:00, что не соответствует расписанию многих родителей, чей рабочий день заканчивается примерно в то же время.

Авторы инициативы считают, что детсады должны работать до 20:00. Они утверждают, что это нововведение не потребует значительных финансовых вложений. Кроме того, для присмотра за детьми в вечернее время не обязательно привлекать воспитателей, достаточно младшего персонала.

