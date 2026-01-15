Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 06:20

Общество

"Новости дня": эксперт разъяснила правила отсутствия на работе из-за непогоды

"Новости дня": эксперт разъяснила правила отсутствия на работе из-за непогоды

Новые правила для производителей готовой еды будут действовать в России с 2026 года

"Новости дня": социальные выплаты повысят в России с 1 февраля 2026 года

"Миллион вопросов": юрист рассказала, чем люди рискуют при покупке апартаментов

"Новости дня": россияне начали массово возвращать товары на маркетплейсы после Нового года

Снегопад временно прекратится в Москве в ночь на 15 января

"Вопрос спорный": нужно ли ужесточать наказание за оскорбления в России

Продажи снегоуборочного инвентаря выросли в 3,5 раза из-за непогоды в Москве

Медики предупредили москвичей о рисках крещенских купаний на фоне морозов

Препарат для лечения нескольких видов рака поступил в больницы России

Отсутствие на рабочем месте из-за сильной непогоды не считается прогулом, если причина является уважительной. Как пояснила эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева, отсутствие в течение первых суток после разгула стихии является уважительной причиной.

В любом случае работнику необходимо как можно скорее сообщить работодателю об опоздании или отсутствии, указав причину. Сообщение следует отправлять таким способом, который позволяет зафиксировать факт уведомления, например, через корпоративную систему, мессенджер или электронную почту.

Это позволит в случае спора предоставить доказательства. Если опоздание было вызвано задержкой общественного транспорта, необходимо получить у перевозчика справку о задержке рейса и предоставить ее работодателю. В этом случае сотруднику не могут объявить выговор.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
обществовидео

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика