"Новости дня": эксперт разъяснила правила отсутствия на работе из-за непогоды

Отсутствие на рабочем месте из-за сильной непогоды не считается прогулом, если причина является уважительной. Как пояснила эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева, отсутствие в течение первых суток после разгула стихии является уважительной причиной.

В любом случае работнику необходимо как можно скорее сообщить работодателю об опоздании или отсутствии, указав причину. Сообщение следует отправлять таким способом, который позволяет зафиксировать факт уведомления, например, через корпоративную систему, мессенджер или электронную почту.

Это позволит в случае спора предоставить доказательства. Если опоздание было вызвано задержкой общественного транспорта, необходимо получить у перевозчика справку о задержке рейса и предоставить ее работодателю. В этом случае сотруднику не могут объявить выговор.

