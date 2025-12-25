"Новости дня": столичный метрополитен запустил акцию по отправке новогодних открыток

Московский метрополитен дарит пассажирам уникальную возможность отправить теплые новогодние пожелания в любую точку страны. Акция стартовала на станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии.

Для этого на 8 станциях метро в рамках проекта "Зима в Москве" разместили стойки "Живое общение". Любой желающий может бесплатно подписать и отправить поздравительную открытку своим родственникам, друзьям или коллегам.

Подробнее – в программе "Новости дня".