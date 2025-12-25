Форма поиска по сайту

Новости

25 декабря, 03:00

Транспорт

"Новости дня": столичный метрополитен запустил акцию по отправке новогодних открыток

Интенсивность движения в Москве достигла 9 баллов

Первое гибридное прогулочное судно-электроход "Стрельна" запустили в Москве

Строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе вышло на финишный этап

Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом в Мосгордуме

Новости Московского транспорта

Трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе соединит 5 вылетных магистралей

В ЦОДД предупредили о возможных ограничениях движения в центре Москвы

Тематический поезд к 35-летию МЧС России появится в московском метро

ЦОДД анонсировал локальные ограничения движения на дорогах Москвы

Московский метрополитен дарит пассажирам уникальную возможность отправить теплые новогодние пожелания в любую точку страны. Акция стартовала на станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии.

Для этого на 8 станциях метро в рамках проекта "Зима в Москве" разместили стойки "Живое общение". Любой желающий может бесплатно подписать и отправить поздравительную открытку своим родственникам, друзьям или коллегам.

Подробнее – в программе "Новости дня".

