"Новости дня": на московских ярмарках начался сезон солений и заготовок

На столичных ярмарках в самом разгаре сезон солений. По мнению специалистов, эти традиционные заготовки не только вкусны, но и очень полезны для здоровья. Например, квашеная капуста является рекордсменом по содержанию витамина С, что особенно важно в сезон простуд.

Фермеры привозят на ярмарки заготовки, приготовленные из собственноручно выращенных овощей по семейным рецептам, передававшимся из поколения в поколение. На прилавках можно найти как классические варианты, так и необычные: капусту с яблоками и клюквой, моченые яблоки м различные грибы.

