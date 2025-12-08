Форма поиска по сайту

08 декабря, 00:30

Город

"Новости дня": на московских ярмарках начался сезон солений и заготовок

"Новости дня": 4 новых автобусных маршрута запустили из Москвы в Химки

"Новости дня": беспилотный трамвай в Москве перевез 40 тысяч пассажиров за три месяца

В Москве открылась крупнейшая выставка дизайнерских игрушек Super Toys

Московский зоопарк показал видео отдыхающей совы

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартует в Москве 12 декабря

В Москве завершились международные соревнования молодых реставраторов

В Москвариуме начали украшать аквариумы к Новому году

Москвичи начали нанимать профессиональных оформителей для украшения новогодней елки

Кондитерский холдинг Москвы отправит сладости в более чем 45 стран

На столичных ярмарках в самом разгаре сезон солений. По мнению специалистов, эти традиционные заготовки не только вкусны, но и очень полезны для здоровья. Например, квашеная капуста является рекордсменом по содержанию витамина С, что особенно важно в сезон простуд.

Фермеры привозят на ярмарки заготовки, приготовленные из собственноручно выращенных овощей по семейным рецептам, передававшимся из поколения в поколение. На прилавках можно найти как классические варианты, так и необычные: капусту с яблоками и клюквой, моченые яблоки м различные грибы.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городедавидео

