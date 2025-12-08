08 декабря, 00:30Город
"Новости дня": на московских ярмарках начался сезон солений и заготовок
На столичных ярмарках в самом разгаре сезон солений. По мнению специалистов, эти традиционные заготовки не только вкусны, но и очень полезны для здоровья. Например, квашеная капуста является рекордсменом по содержанию витамина С, что особенно важно в сезон простуд.
Фермеры привозят на ярмарки заготовки, приготовленные из собственноручно выращенных овощей по семейным рецептам, передававшимся из поколения в поколение. На прилавках можно найти как классические варианты, так и необычные: капусту с яблоками и клюквой, моченые яблоки м различные грибы.
Подробнее – в программе "Новости дня".