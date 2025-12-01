"Новости дня": мандарины подешевели в Москве перед Новым годом

В преддверии новогодних праздников цены на мандарины в магазинах Москвы снизились. Килограмм цитрусовых теперь можно приобрести от 100 рублей, что на четверть дешевле, чем в прошлом году.

Как отметил эксперт, снижение цен компенсирует растущий спрос за счет увеличения предложения. Кроме того, на полках представлен широкий выбор мандаринов из Абхазии, Турции, Марокко, Китая, Испании и Египта.

Подробнее – в программе "Новости дня".