Новости

Новости

01 декабря, 06:00

Город

"Новости дня": мандарины подешевели в Москве перед Новым годом

"Новости дня": мандарины подешевели в Москве перед Новым годом

"Новости дня": капитальный ремонт завершили в доме на Живописной улице в Москве

Ораторию "Иуда Маккавей" исполнили к 65-летию Рудина

Жители столицы прислали свои кадры поздравлений с Днем матери

В Москве на Красной площади открылся ГУМ-каток

Температура воздуха до 5 градусов ожидается 1 декабря в Москве

Показы спектакля-мюзикла "Снежная королева" начались в Москве

ГУМ-каток откроется в Москве в 20-й раз

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 ноября

Зрителей Москвы 24 призвали поделиться кадрами с мамами

В преддверии новогодних праздников цены на мандарины в магазинах Москвы снизились. Килограмм цитрусовых теперь можно приобрести от 100 рублей, что на четверть дешевле, чем в прошлом году.

Как отметил эксперт, снижение цен компенсирует растущий спрос за счет увеличения предложения. Кроме того, на полках представлен широкий выбор мандаринов из Абхазии, Турции, Марокко, Китая, Испании и Египта.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городедавидео

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать


Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать


Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать


Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать


Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать


Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать


Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать


Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать


