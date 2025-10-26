Форма поиска по сайту

26 октября, 08:40

"Новости дня": цена на красную икру в России впервые за год опустилась ниже 9,5 тыс рублей

Цена на красную икру в России впервые за год опустилась ниже 9,5 тысячи рублей за килограмм. Эксперты связывают такую динамику с увеличением вылова лососевых в этом сезоне.

Розничные цены на красную икру зависят не только от запасов, но и от вида рыбы, а также от наценки продавцов. Например, в опте стоимость килограмма горбуши составляет порядка 6 тысяч рублей, а нерки – около 7 тысяч. Это примерно на 50% дешевле, чем на прилавке.

