26 октября, 08:40Экономика
"Новости дня": цена на красную икру в России впервые за год опустилась ниже 9,5 тыс рублей
Цена на красную икру в России впервые за год опустилась ниже 9,5 тысячи рублей за килограмм. Эксперты связывают такую динамику с увеличением вылова лососевых в этом сезоне.
Розничные цены на красную икру зависят не только от запасов, но и от вида рыбы, а также от наценки продавцов. Например, в опте стоимость килограмма горбуши составляет порядка 6 тысяч рублей, а нерки – около 7 тысяч. Это примерно на 50% дешевле, чем на прилавке.
Подробнее – в программе "Новости дня".
