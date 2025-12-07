"Новости дня": часть москвичей получит две пенсии в декабре из-за январских праздников

Некоторые москвичи-пенсионеры получат в декабре сразу две пенсионные выплаты. Это касается как работающих, так и неработающих пенсионеров, у которых выплата приходится на начало месяца.

В конце декабря им будет перечислена уже проиндексированная на почти 8% пенсия за январь. Такое решение связано с большим количеством выходных дней в начале января, когда банковская система не работает.

Подробнее – в программе "Новости дня".