Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 декабря, 06:00

Общество

"Новости дня": часть москвичей получит две пенсии в декабре из-за январских праздников

"Новости дня": часть москвичей получит две пенсии в декабре из-за январских праздников

Специалисты предупредили об опасностях и крупных штрафах за неправильный запуск салютов

Москвичи начали нанимать профессиональных оформителей для украшения новогодней елки

В Москве рассказали об Едином центре поддержки участников СВО и их семей

Минтруд планирует сократить список "неженских" профессий к 2027 году

В Москве начался сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Москве установилась аномально теплая для декабря погода

Эксперты назвали признаки некачественной красной икры

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 декабря

Москвичам рассказали, как избежать лишних трат во время подготовки к праздникам

Некоторые москвичи-пенсионеры получат в декабре сразу две пенсионные выплаты. Это касается как работающих, так и неработающих пенсионеров, у которых выплата приходится на начало месяца.

В конце декабря им будет перечислена уже проиндексированная на почти 8% пенсия за январь. Такое решение связано с большим количеством выходных дней в начале января, когда банковская система не работает.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
обществовидео

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика