07 декабря, 06:00Общество
"Новости дня": часть москвичей получит две пенсии в декабре из-за январских праздников
Некоторые москвичи-пенсионеры получат в декабре сразу две пенсионные выплаты. Это касается как работающих, так и неработающих пенсионеров, у которых выплата приходится на начало месяца.
В конце декабря им будет перечислена уже проиндексированная на почти 8% пенсия за январь. Такое решение связано с большим количеством выходных дней в начале января, когда банковская система не работает.
