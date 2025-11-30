Форма поиска по сайту

30 ноября, 23:15

Город

"Новости дня": школу № 1501 обновили в Тверском районе Москвы

"Новости дня": школу № 1501 обновили в Тверском районе Москвы

На Тихвинской улице в Тверском районе обновили школу № 1501. Там создали многофункциональный образовательный центр, где все ориентировано на интересы детей, созданы условия для раскрытия талантов ребенка.

Ученики могут выбрать свое направление. Например, углубленно изучать точные науки в современных физико-математических классах или развивать критическое мышление в гуманитарных. Для этого оборудовали лабораторно-исследовательские комплексы, появилась медиатека.

Подробнее – в программе "Новости дня".

