"Новости дня": школу № 1501 обновили в Тверском районе Москвы

На Тихвинской улице в Тверском районе обновили школу № 1501. Там создали многофункциональный образовательный центр, где все ориентировано на интересы детей, созданы условия для раскрытия талантов ребенка.

Ученики могут выбрать свое направление. Например, углубленно изучать точные науки в современных физико-математических классах или развивать критическое мышление в гуманитарных. Для этого оборудовали лабораторно-исследовательские комплексы, появилась медиатека.

Подробнее – в программе "Новости дня".