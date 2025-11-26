"Новости дня": два жилых корпуса построили на Игральной улице в рамках программы реновации

На Игральной улице в районе Богородское завершилось строительство двух жилых корпусов по программе реновации. В новостройке подготовили к заселению около 500 квартир с отделкой.

Для жильцов оборудовали современные лифты, помещения для хранения колясок и велосипедов, подземную парковку, детскую и спортивную площадки.

Всего в районе Богородское по программе реновации планируют расселить почти 150 домов. Подробнее – в программе "Новости дня".